В Николаеве суд увеличил залог до ₴2,7 миллионов подозреваемому в вымогательстве общественнику из Днепра

Константин Бильцан (фото из архива) В пятницу, 10 мая, Николаевский апелляционный суд отменил постановление следственного судьи Центрального районного суда города Николаева Ивана Дирко, которым он уменьшил залог подозреваемому в вымогательстве взятки общественнику из Днепра Константину Бильцану с 2 миллионов 700 тысяч гривен до 1 миллиона 344 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как известно, 6 марта в городе Днепр военная прокуратура Николаевского гарнизона и полиция задержали руководителя ряда общественных организаций, который вымогал деньги у предпринимателя за непрепятствование деятельности. По информации следствия, Бильцан требовал 10 тысяч у должностных лиц ООО «Стеко» за то, чтобы не были проведены митинги, препятствующие деятельности предприятия. Ночью 8 марта судья Центрального районного суда Николаева Светлана Гречаная арестовала его с залогом. Позже коллегия Николаевского апелляционного суда оставила в силе решение Центрального райсуда Николаева о применении к Бильцану меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Николаевский апелляционный суд рассмотрел апелляционные жалобы подозреваемого, защитников в интересах подозреваемого и прокурора военной прокуратуры Николаевского гарнизона на постановление суда первой инстанции от 12 апреля.

Подозреваемый и его защитник просили коллегию судей решение отменить и изменить меру пресечения с содержания под стражей на ночной домашний арест или на залог в пределах от 20 до 80 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

По мнению защиты, при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей следственный судья не учел, что подозреваемый имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, семью, постоянное место жительства и прочные социальные связи, активно занимается политической и правозащитной деятельностью, считает себя политически репрессированным. Отметили, что размер залога является заведомо непомерным.

Прокурор военной прокуратуры отметил, что определенный залог недостаточен для обеспечения выполнения подозреваемым обязанностей, предусмотренных УПК Украины.

Кроме того, стороной защиты в ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции не было представлено никаких доказательств, которые могли бы свидетельствовать об изменении семейного положения, социальных связей и имущественного положения подозреваемого. При таком, в соответствии положениями Уголовного Процессуального Кодекса ходатайство защитника об изменении меры следственный судья должен был оставить без рассмотрения.

В результате апелляционные жалобы Бильцана и его защитников оставлены без удовлетворения. Апелляционную жалобу прокурора военной прокуратуры удовлетворили, а решение суда первой инстанции об изменении меры пресечения подозреваемому – отменено.

В своем постановлении апелляционный суд отметил, что следственным судьей принято решение без соблюдения требований УПК Украины по рассмотрению ходатайств об изменении меры пресечения, поскольку вынося такое решение следователь судья вышел за пределы своих полномочий.

Напомним, что Подозреваемый в вымогательстве взятки в размере 10 тысяч долларов общественник из Днепра Константин Бильцан подал в Высший совет правосудия жалобы на судью Центрального районного суда Николаева Светлану Гречаную, а также на судей Николаевского апелляционного суда Николая Миняйло, Елену Фарионову и Оксану Куценко , поскольку не согласился с их решениями. Но в открытии дисциплинарных дел ему отказали.