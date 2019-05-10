Пограничники разоблачили схему незаконного перемещения украинцев через госграницу

Государственная пограничная служба Украины совместно разоблачила преступную организацию по вербовке и незаконному перемещению граждан Украины через государственную границу, в том числе через закрытые пункты пропуска, расположенные на временно оккупированной территории АР Крым.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Указано, что 9 мая 2019 года оперативные сотрудники Госпогранслужбы совместно со следователями Национальной полиции Крыма, а также прокуратуры АР Крым, в рамках расследования уголовного производства провели первый этап реализации по разоблачению преступной организации, которая занималась вербовкой и незаконным перемещением украинцев через границу с последующей целью привлечения их к противоправной деятельности, связанной с незаконной переправкой нелегальных мигрантов - выходцев стран Юго-Восточной Азии в страны Западной Европы через акваторию Средиземного моря.

"Во время вербовки граждан Украины последним сообщалось о необходимости перевозки морским путем мигрантов, при этом намеренно скрывался факт наличия жестокой уголовной ответственности в вышеуказанных странах за указанный вид деятельности", - говорится в сообщении.

Так, завербованных украинцев в большинстве случаев задерживали правоохранительные органы Греции и Италии. В настоящее время в странах Западной Европы отбывают наказание около 250 украинцев, которые стали жертвами преступных действий.

Силовики, в частности, разоблачили организатора и пособников противоправной деятельности, которые занимались вербовкой, а также организацией перемещения украинцев через закрытые пункты пропуска ТОТ АР Крым в Турцию.

Напомним, ранее пограничники ликвидировали канал переправы нелегалов в Украину, который организовал россиянин