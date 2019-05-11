На Николаевщине двум разбойникам дали по семь лет тюрьмы – одного из обвиняемых в нападении оправдали

Двух обвиняемых в разбойном нападении на дом жителя Казанки приговорили к семи годам лишения свободы, а еще одного фигуранта оправдали из-за недоказанности его вины.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Вознесенского горрайонного суда Николаевской области.

Как известно, 25 октября 2017 года группа неизвестных ворвалась в дом мужчины, где связали его и избили. Они забрали четыре тысячи гривен, мобильный телефон, бензокосу, аккумулятор к автомобилю и ушли.

В материалах указано, что около часа ночи трое злоумышленников приехали к дому жертвы и постучали в дверь. Мужчина открыл ее, но когда увидел неизвестных в перчатках и одного с битой, то сразу же закрыл дверь. Тогда преступники выломали ее и напали на домовладельца. Они связали ему руки полимерным хомутом и продолжали избивать, чтобы тот признался, где хранит деньги. Также они угрожали сжечь дом в случае жалобы в полицию. Потом они забрали найденные ценности и ушли.

Двое из обвиняемых, которые являются братьями, не признавали свою вину и говорили, что вообще не были в ту ночь в Казанке, а находились в Киеве. При обыске автомобиля одного из обвиняемых нашли биту и полимерные жгуты, но по его словам, машина не закрывалась на замок, ему неизвестно откуда там нашли биту, а хомуты использовал для ремонта автомобиля. Оба братьев уверяли, что третьего обвиняемого они не знали до момента следствия.

Потерпевший в свою очередь рассказал, что двое нападавших были без масок, поэтому он четко опознал в обвиняемых братьев. Относительно третьего фигуранта он неуверен, поскольку тот скрывал лицо во время разбоя.

Третий обвиняемый в суде также отрицал вину в разбое. Он рассказал, что около 17:00 уехал автобусом из Казанки в Кривой Рог, а далее шел пешком к селу, где живет с женой. По пути он встретил соседа, которому помогал закатить мотоцикл и потом еще какое-то время был в гостях у этого соседа. Через время он был дома и около недели находился там с беременной женой. Позже, когда его жена была в роддоме, он вернулся в Казанку, и там уже узнал от родителей, что его разыскивают за разбой.

В итоге суд признал двух братьев виновными в совершении преступления по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»), назначив им наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. Третьего обвиняемого суд оправдал в связи с недоказанностью прокурором вины в совершении этого преступления.

Напомним, как в Николаеве оправдали двух рецидивистов, обвиняемых в разбое, поскольку прокуратура не смогла доказать, где напали на жертву.