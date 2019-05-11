Николаевца, задержанного за избиение отца до смерти, решили перевести из СИЗО в психбольницу в Днепре

В Николаеве суд изменил меру пресечения на содержание в психиатрической больнице для подозреваемого в убийстве своего отца.

Об этом свидетельствует соответствующее определение Ленинского районного суда Николаева.

Как известно, 14 августа 2018 года в полицию поступило сообщение о ссоре в доме по улице Гоголя в Ингульском районе Николаева.

В дальнейшем было установлено, что между 49-летним потерпевшим и его 24-летним сыном возникла ссора, в ходе которой последний схватил металлическую трубу и начал наносить удары отцу по голове. Когда мужчина упал на землю и перестал подавать признаки жизни, сын пошел и начал заниматься личными делами. Сосед, который в это время находился на улице и слышал, что происходит на соседском дворе, вызвал полицию и врачей, которые по приезду лишь констатировали смерть пострадавшего.

По согласованию с прокуратурой следователь обратился в суд с ходатайством о изменении меры пресечения с содержания под стражей на помещение в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих его опасное поведение, со строгим наблюдением. Такой больницей выбрали психлечебницу в городе Днепр.

До этого подозреваемый содержался в Николаевском следственном изоляторе.

Суд удовлетворил ходатайство о смене меры пресечения.

Напомним, как вечером 9 мая пьяный николаевец сбросил с седьмого этажа родную мать и женщина скончалась от полученных травм.