Возле Николаевского СИЗО задержали мужчину, который «играл» со штык-ножом посреди улицы

В Николаеве в пятницу, 10 мая, возле следственного изолятора задержали мужчину, который «играл» со штык-ножом.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции Николаевской области.

В полицию поступило сообщение от местных жителей, что на улице Лагерное Поле находится подозрительный мужчина и открыто демонстрирует нож.

На место выехали сотрудники тактико-оперативного реагирования патрульной полиции и нашли указанного мужчину. У него обнаружили штык-нож от автомата Калашникова, который является холодным оружием.

Предварительно, он сидел на лавочке и демонстративно «игрался» с ножом, что и стало поводом волнения очевидцев.

Как пояснял мужчина, он инвалид 1-й группы и бывший военнослужащий. Его доставили в Центральный отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Фото: 0512.

Напомним, как пьяный ученик училища прицепился к парню на остановке «Соборная» и тяжело ранил его ножом. Позже суд отправил 18-летнего подозреваемого в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений под домашний арест с 15:00 до 08:00.