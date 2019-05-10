В Херсонской области голову одной из ОТГ задержали на взятке – требовал 100 тысяч гривен

Главу одной из ОТГ Херсонской области задержали за требование взятки в размере 100 тысяч гривен за изменение целевого назначения территории земельного участка.

Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Херсонского гарнизона Южного региона Украины.

Сообщается, что сотрудники прокуратуры совместно с работниками Управления по защите экономики и Главным управлением Национальной полиции задержали главу одной из объединенных территориальных громад в Херсонской области. Как установили силовики, председатель требовал 100 тысяч гривен, за которые он якобы изменит целевое назначение территории земельного участка.

«Установлено, что председатель требовал и получил от гражданина Г. неправомерную выгоду в общем размере 100 тысяч гривен за утверждение плана территории земельного участка, с целью изменения ее целевого назначения», - сказано в сообщении.

Военная прокуратура готовит сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного Кодекса Украины и ходатайство об избрании меры пресечения.

Напомним, в суд направили обвинительный акт в отношении двоих сотрудников управления Государственной фискальной службы, которых подозревали в вымогательстве взятки от предпринимателя.