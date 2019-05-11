Суд отправил в СИЗО жителя Николаева, подозреваемого в убийстве матери

Центральный районный суд Николаева в субботу, 11 мая, избирал меру пресечения подозреваемому в убийстве своей матери Спартаку Рудыку.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, вечером 9 мая в доме по проспекту Центральному в Николаеве погибла женщина, выпавшая с 7-го этажа – ее сбросил родной сын. В полиции по данному факту открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного Кодекса Украины.

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13:06 Судья удовлетворила ходатайство стороны гособвинения и избрала подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 5 июля.

12:06 Следственная судья Светлана Скрипченко ушла в совещательную комнату для принятия решения о мере пресечения.

11:56 Прокурор просит взять подозреваемого под стражу без возможности внесения залога.

По версии следствия, в тот день между подозреваемым и его матерью возник конфликт. Он перебросил ее за перила балкона, а потом отцепил руки.

Свидетель пояснил, что слышал ссору на балконе, а после того, как отвлекся, увидел как женщина уже висит на перилах балкона. Потом женщина упала.

Следователь отметил, что в квартире вещи находились в хаотическом порядке, но он не может утверждать, что это свидетельствует о том, что падению женщины предшествовала драка в квартире.

Согласно медицинской выписке, у него выявили острую алкогольную интоксикацию. Также он стоит на учете как хронический алкоголик.

Среди рисков, аргументирующих необходимость ареста, прокурор назвал, что подозреваемый может скрываться от суда и следствия, препятствовать расследованию, незаконно влиять на свидетелей, может создать искусственное алиби, ведет аморальный образ жизни, неоднократно привлекались к ответственности за административные правонарушения. Также он привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, ранее судим, но избегал тюрьмы с назначением испытательных сроков.

Сам подозреваемый утверждает, что страдает провалами в памяти и не помнит событий того вечера, только отрывки. Но не отрицает своей причастности к преступлению. Отметим, что он на вопрос о наличии родственников ответил, что была сестра, но она тоже упала с балкона – ранее сообщалось, что этот инцидент произошел в этой семье 30 лет назад.

Также подозреваемый болен опасными инфекционными заболеваниями и поэтому находится в суде в медицинской маске.