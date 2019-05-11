В Николаеве задержали ОПГ по краже топлива и груза из поездов, в которой состояли и сотрудники «Укрзалізниці»

В Николаеве полиция задержала группировку, которая занималась хищениями топлива с железнодорожных составов и другого имущества «Укрзалізниці».

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В группировку входили шесть человек в возрасте от 35 до 40 лет, которые были как местными жителями, так и работники ОАО «Укрзалізниця».

10 мая во время очередной попытки завладеть дизельным топливом из бака тепловоза злоумышленники и были уличены правоохранителями. Как выяснилось, преступники длительное время совершали кражи не только топлива, а и обворовывали грузы, прибывавшие на станцию ​​«Николаев-Сортировочный».

Во время проведения обысков полицейские обнаружили и изъяли автомобили, емкости для слива топлива, насос, шланги, специально приспособленные для откачки топлива из топливных баков тепловозов и 1,5 тонны похищенного дизельного топлива.

По данному факту начато уголовное производство по признакам части 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Тайное хищение чужого имущества (Кража), совершенное по предварительному сговору группой лиц»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет. Четырех фигурантов группировки задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении им о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Также продолжаются следственные действия и обыски по месту жительства злоумышленников, после чего будет дана правовая оценка действиям всех фигурантов, причастных к совершению преступления.

В тоже время на своей странице в Facebook глава Николаевской облпарторганизации «Социал-Демократической партии» Денис Жело написал, что недалеко за кооперативом «Мир» по улице Херсонское шоссе злоумышленники имели специально оборудованный гараж, в который они свозили и хранили похищенное дизельное топливо.

В состав ОПГ, по словам Жело, входили представители николаевского криминалитета, руководство Одесской военизированной охраны и службы безопасности ПАО «Укрзалізниця».

«Уже с самого утра, один из главных и высокопоставленных «крышевателей» железнодорожной мафии, заместитель директора по безопасности РФ «Одесская железная дорога» Павел Яценко скоропостижно покинул занимаемую должность. По моей информации, сейчас проводятся обыска у местного «криминального авторитета» по кличке «Осетр», заместителя начальника службы ВОХРа по оперативной работе Дмитрий Передиренко и у экс-начальника Николаевского локомотивного Депо Александра Кондолова», – написал Денис Жело.

Напомним, ранее николаевский активист выявил, как целый семейный клан наживается на преступной деятельности в «Укрзалізниці».