На Николаевщине с погоней задержали рецидивистов, укравших десятки iBox – один из них назвался приближенным «смотрящего»

В Николаевской области задержали двоих мужчин, которых подозревают в совершении ряда краж терминалов iBox.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

В пятницу, 10 мая, сотрудникам Управления уголовного розыска поступила оперативная информация, что ночью эти мужчины имеют намерение совершить очередное преступление в селе Александровка Вознесенского района. Оперативники перекрыли нужен квадрат местности и начали проводить розыскные мероприятия.

Около 2:00 злоумышленники проникли в местный магазин, и уже выносили iBox, когда случайно их увидели селяне и устроили переполох. Понимая, что их разоблачили, преступники бросили терминал с около 10 тысячами гривен, села в автомобиль «Opel» с номерами европейской регистрации и двинулись, сбив с ног одного из полицейских. Оперативники начали преследование, которое продолжалось около получаса. Известно, что этой же ночью воры таким же образом похитили терминал в селе Константиновка Арбузинского района. Вывезли его в поле, разобрали, получили деньги и отправились дальше на следующее дело.

Преступники направлялись в Южноукраинск и важно было их остановить до въезда в город. Задержать беглецов розыскникам помогали два экипажа групп быстрого реагирования патрульной полиции Южноукраинска и полиция охраны, сотрудники которой получили вызов о срабатывании сигнализации в обоих магазинах.

Во время погони был поврежден служебный автомобиль правоохранителей. Злоумышленники, не реагируя на требования полицейских остановиться, продолжали двигаться на большой скорости в противоречие всем Правилам дорожного движения. Вследствие слаженных действий полицейских «Opel» преступников был заблокирован, а сами беглецы уже вскоре были в наручниках.

Задержанные 21-го и 26-ти лет ранее уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение разбоев, грабежей, краж и хулиганских действий. Обычно они работали в масках и перчатках. С авто мужчин изъяли орудие для взлома дверей: металлические прутья, ломы, кувалды и другие вещественные доказательства.

Также в полиции отметили, что на счету двух задержанных жителей Николаева и Вознесенска, ранее судимых за совершение ряда тяжких преступлений, один из которых позиционирует себя, как лицо, приближенное к «смотрящему» за городом Николаевом, более 30 таких эпизодов.

Под процессуальным руководством прокуратуры злоумышленники задержаны следователями в порядке статьи 208 Уголовного Процессуального Кодекса Украины. Им инкриминируется кража (часть 3 статьи 185 Уголовного Кодекс Украины) и покушение на совершение кражи, соединенной с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему (часть 2 статьи 15 часть 3 статьи 185 Уголовного Кодекса Украины ), и грозит до шести лет заключения. Также решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР относительно причинения телесных повреждений правоохранителям по части 2 стать 345 Уголовного Кодекса.

Полицейский не претерпел значительных травм, и после оказания медицинской помощи лечится амбулаторно.

Напомним, что 31 января в Николаеве сотрудники Управления уголовного розыска, следователи Следственного управления и спецназовцы в съемной квартире по улице Севастопольской задержали четырех уроженцев Грузии в возрасте от 27-ми до 34-х лет. Они похитили 32-летнего мужчину, избивали его и требовали отдать 20 тысяч гривен несуществующего долга. Полицейские выяснили, что преступную деятельность иностранцев координировало лицо, также гражданин Грузии, который находится в Николаевском СИЗО за совершение ряда квартирных краж в составе преступной группы и позиционирует себя как «смотрящий» по следственному изолятору.

Позже полиция задержала еще одного подозреваемого в организации этого преступления – 31-летнего местного жителя, который позиционирует себя как лицо, имеющее влияние на преступную среду в Николаеве и Николаевской области. После задержания суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.