Замначальнику департамента энергосбережения Николаевской мэрии сообщили о подозрении в растрате ₴750 тысяч

В субботу, 11 мая, заместителю директора департамента Николаевского городского совета сообщили о подозрении в растрате 750 тысяч гривен бюджетных средств.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

С учетом собранных в уголовном производстве доказательств, процессуальным руководителем прокуратуры Николаевской области, следователями Следственного управления Главного управления Нацполиции в области под оперативным сопровождением управления СБУ в области заместителю директора Департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного Кодекса Украины («Растрата чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупных размерах»).

Досудебным расследованием установлено, что в декабре 2018 чиновник путем злоупотребления своим служебным положением совершил растрату государственных денежных средств в размере 750 тысяч гривен в пользу третьих лиц.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. Досудебное расследование продолжается.

По информации «Преступности.НЕТ», о подозрении сообщили замначальнику департамента Андрею Слободянику.

Как известно, в здании Николаевского городского совета в понедельник, 18 февраля, сотрудники полиции провели обыск в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий.

Позже в полиции уточнили, что обыски связаны с расследованием производства по фактам растраты чужого имущества должностными лицами и средств, выделенных на реконструкцию с термосанации здания образовательного учреждения, капитального ремонта отопления и кровли с утеплением фасада здания спортивной школы. Квалифицировали производство по части 3 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного Кодекса Украины.

В тот же день обыски провели также в кабинетах заместителей городского головы Юрия Степанца и Александра Омельчука в рамках того же дела.

После этого заместитель Николаевского городского головы по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук прокомментировал обыски, которые прошли 18 февраля в горсовете, рассказав о том, что именно ищут оперативники.