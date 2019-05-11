В Николаеве суд отправил в СИЗО мужчину, укравшего у подростка телефон и деньги – он может выйти под залог ₴39 тысяч

Фото - иллюстрация В субботу, 11 мая, Корабельный районный суд Николаева отправил под стражу мужчину, подозреваемого в краже телефона и денег у ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно сообщению о подозрении, 9 мая года мужчина, находясь по улице Айвазовского, подошел к несовершеннолетнему и вырвал у него мобильный телефон и денежные средства, после чего с места происшествия скрылся.

Сторона гособвинения просила суд избрать подозреваемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 186 частью 2 Уголовного Кодекса Украины («Открытое хищение чужого имущества (грабеж) совершенное повторно»), меру пресечения в виде содержания под стражей.

Судья частично ходатайство удовлетворил, и отправил его в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 38 тысяч 820 гривен.

Напомним, что ранее в центре Николаева мужчина украл у ребенка мобильный телефон и сбежал, но спустя несколько минут его задержали.