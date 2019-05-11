Патрульные показали видео задержания агрессивного мужчины со штык-ножом возле Николаевского СИЗО

Патрульные опубликовали видео задержания мужчины со штык-ножом в кафе возле Николаевского следственного изолятора.

Об этом сообщается на Facebook-странице управления патрульной полиции в Николаевской области.

Как известно, в пятницу, 10 мая, в полицию местные жители по улице Лагерное Поле сообщили о подозрительном мужчине с штык-ножом от автомата. Его задержали сотрудники тактико-оперативного реагирования патрульной полиции и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что он инвалид 1-й группы и бывший военнослужащий.

В патрульной полиции отмечают, что мужчина был с признаками алкогольного опьянения и угрожал ножом прохожим.

«Подойдя к мужчине, последний начал заметно нервничать, на предупреждение и законные требования полицейских реагировал агрессивно. Из разговора стало понятно, что неизвестный все же имеет при себе предмет, похожий на нож, который он отказался отдать правоохранителям», – говорится в сообщении.

Напомним, как пьяный ученик училища прицепился к парню на остановке «Соборная» и тяжело ранил его ножом. Позже суд отправил 18-летнего подозреваемого в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений под домашний арест с 15:00 до 08:00.