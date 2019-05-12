На Киевщине мужчины с игрушечным автоматом отобрали у предпринимателя двух индюков и скрылись на «BMW»

На трассе «Киев-Одесса» в районе Белая Церковь трое мужчин совершили нападение на частного предпринимателя и завладели двумя тушками индеек, после чего скрылись на автомобиле «BMW».
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Киевской области.
Сообщение о преступлении в полицию поступило от 43-летнего жителя Белой Церкви. Он сообщил, что неизвестные лица, угрожая оружием, забрали у него две тушки индейки на сумму три тысячи гривен, когда он разгружал товар для продажи. Пострадавший также описал приметы нападавших и указал марку автомобиля, на котором они исчезли.
Уже через несколько минут оперативники остановили машину, которая подпадала под ориентировку, в центре города Белая Церковь. В салоне автомобиля «BMW» находились трое злоумышленников. Ими оказались местные жители 27, 28 и 42-летнего возраста. Старший из группы уже имел проблемы с законом.
«При осмотре автомобиля сотрудники полиции обнаружили и изъяли в качестве вещественных доказательств две тушки индейки и предмет, похожий на оружие. Как выяснилось, автомат, которым угрожали нападающие, оказался игрушечным.
Злоумышленники объяснили, что выехали за город сфотографироваться с игрушкой-автоматом и в это время увидели, что разгружают товар. Просто они таким жестоким способом пошутили.
Пострадавший предприниматель и не подозревал, что это «детская шалость», воспринял это как реальную угрозу своей жизни и отдал мясо птицы», – говорится в сообщении.
По факту разбойного нападения открыто уголовное производство. Все нападавшие задержаны в порядке статье 208 УПК Украины и находятся в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении для них подозрения. Меру пресечения изберет суд.
Напомним, как в Швеции полицейские застрелили парня с синдромом Дауна из-за игрушечного пистолета.