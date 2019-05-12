Экспертиза показала, что подозреваемый в убийстве экс-начальника Николаевской таможни Фильцев психически здоров

Александр Фильцев (фото из архива) В Днепропетровской больнице медперсонал завершил все экспертизы в отношении Александра Фильцева, которого подозревают в жестоком убийстве бывшего начальника Николаевской таможни Артура Полякова.

Об этом сообщают «Новости-N».

Практически два месяца назад Александра Фильцева из СИЗО города Николаева этапировали в город Днепр, в областную психиатрическую больницу для проведения всех экспертиз. По её результатам врачи установили, что подозреваемый в убийстве абсолютно здоров. Теперь Фильцева должны вернуть в СИЗО города Николаева и дело можно начать рассматривать по сути.

Напомним, что Фильцев является одним из двух подозреваемых в убийстве экс-начальника Николаевской таможни Артура Полякова. Подозреваемый Чайка указывал, что не собирался убивать Полякова, и что основные действия выполнял Александр Фильцев, который задолжал экс-таможеннику 50 тысяч евро. Отметим, что Фильцев с 2003 года разыскивался днепропетровской полицией за мошенничество в крупных размерах – чтобы скрыться он несколько раз менял свою фамилию.

Сейчас относительно подозреваемого Фильцева открыто несколько уголовных производств с разной квалификацией. Его несколько раз задерживали и при этом он несколько раз выходил из-под стражи. 12 января Фильцева задержали при выходе из психиатрической больницы в Днепре, где он находился до истечения меры пресечения. При этом в самом медучреждении отмечали, что Фильцев не имеет психических отклонений. Основанием для задержания Фильцева стало открытое уголовное производство по статье 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»). Речь идет о деньгах, которые Фильцев был должен Полякову и которые в итоге стали причиной убийства. Он взял эти деньги под предлогом открытия общего бизнеса. Позже Заводский райсуд арестовал его с залогом в размере 576 тысяч гривен. Но прокуратура данное решение обжаловала и Николаевский апелляционный суд повысил сумму залога до 1 миллиона 921 тысячи гривен.