В Херсоне «КАМАЗ» насмерть сбил 11-летнего велосипедиста – водитель говорит, что ребенок внезапно выскочил на перекресток

В субботу, 11 мая, в Херсоне «КАМАЗ» совершил наезд на 11-летнего велосипедиста. В результате ДТП ребенок погиб.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Так, около 15:06 в «Единый центр 102» полиции Херсонской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими в областном центре по улице Ракетная.

Полицейские установили, что 52-летний водитель автомобиля «КАМАЗ» наехал на несовершеннолетнего велосипедиста. В результате ДТП 11-летний мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия. Предварительная причина ДТП - внезапный выезд велосипедиста на перекресток.

Предварительная правовая квалификация события - часть 2 статья 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия. Предназначенное проведения всех необходимых экспертиз для установления причины ДТП.

Напомним, как в Николаеве «маршрутка» зацепила 11-летнюю девочку и уехала.