Полицейские совместно с экологами изъяли у браконьеров почти километр сетей и 25 кг рыбы

8 мая сотрудники оперативной группы полиции по противодействию незаконному вылову водных биоресурсов на водных объектах совместно с представителями Государственной экологической инспекции изъяли у браконьеров почти 1 километр сетей и 25 кг рыбы.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Отмечается, что в рамках профилактических мероприятий по выявлению запрещенных орудий лова водных биоресурсов на реке Южный Буг возле сел Галициново, Козырка, Радсад и Богдановка правоохранители обнаружили и изъяли семь сеток длиной почти один км, в которых находилось около 25 кг рыбы.

«Полицейские напоминают всем любителям рыбалки, что для ловли рыбы запрещены любые сетки, ловушки (кроме раколовок), тралы, донные невода, капканы, колющие орудия для ловли, удочки и спиннинги любого типа, в которых более 10 крючков, а также ряд других средств. Имейте в виду, что если вы находитесь вблизи водоема с запрещенными орудиями для вылова водных биоресурсов, это может стать поводом для привлечения вас к административной ответственности», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее на Николаевщине выявили браконьера, который в нерест ловил рыбу «пауком».