В Вознесенске суд приговорил к шести годам тюрьмы «домушника», перебросившего наркотики на территорию колонии

В субботу, 11 мая, Вознесенский горрайонный суд Николаевской области приговорил к шести годам лишения свободы мужчину, который передал на территорию колонию наркотики, а также совершил ряд краж.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

В октябре 2018 злоумышленник перебросил на территорию «Вознесенской исправительной колонии №72» наркотическое средство – каннабис весом 26,6 грамм.

Кроме того, на протяжении периода с декабря 2018 года по февраль 2019 года указанное лицо совершило ряд краж личного имущества граждан на территории Вознесенска.

11 мая 2019 приговором Вознесенского межрайонного суда злоумышленник признан виновным в инкриминируемых уголовных правонарушениях и приговорен к реальной мере наказания, а именно: к шести годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Гражданский иск потерпевшего от кражи удовлетворен в полном объеме.

Напомним, что ранее прокуратура нашла у заключенных Ольшанской колонии запрещенные предметы: молоток, вилки и телефон.