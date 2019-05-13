«Не пожалеет ничего, чтобы от меня ничего не осталось», – нардеп Пидберезняк заявил об угрозах со стороны главы Николаевской ОГА

Народный депутат Украины от «Народного фронта» Вадим Пидберезняк заявил, что глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко в ответ на его фразу с критикой областной власти пригрозил нардепу.

С таким заявлением Пидберезняк выступил в эфире программы «Добрый вечер».

По словам Пидберезняка, во время телемарафона, который состоялся 21 апреля, у них с Савченко произошла словесная перепалка, в ходе которой глава ОГА сказал, что «не пожалеет ничего, чтобы от меня ничего не осталось».

– Меня уже обвиняли в чем только угодно, в том числе в ночь выборов. У нас произошла определенная перепалка с губернатором. Когда я заявил о том, что эта власть изнасиловала нашу область, и у губернатора были ко мне определенные претензии. Он повысказывался в том русле, что не пожалеет ничего, для того, чтобы от меня ничего не осталось, – отметил Пидберезняк.

– В мою сторону шли угрозы и был соответствующий адекватный ответ. Никто там никого не испугался. Возвращаясь к ситуации, повторюсь, что Алексей Юрьевич считает себя понятийным человеком, я ему тогда сказал: «Как ты считаешь, правильным будет, чтобы я сейчас тут с тобой договаривался и без своего руководства принимал какие-то решения? Я поехал, доложился и получил четкий ответ, что на такие действия мы будем отвечать жестко, и поэтому я имею все полномочия и все силы для того, чтобы вести себя подобным образом с теми, кто называет себя властью, - сказал нардеп.

Также напомним, что ранее народный депутат Украины Вадим Пидберезняк заявил, что нового заместителя главы Николаевской облгосадминистрации Александра Трайтли назначили для того, чтоб провести коррупционную схему с бюджетом области. По его словам, на предстоящей сессии Николаевского областного совета собираются перераспределить средства областного бюджета, некоторые статьи которого, возможно, являются незаконными.