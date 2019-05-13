Полиция и СБУ изъяла у николаевца пять гранат и 500 патронов – продолжаются поиски торговцев боеприпасами

В Николаеве в понедельник, 13 мая, полицейские и сотрудники СБУ изъяли у местного жителя пять гранат и полторы тысячи патронов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

При санкционированном обыске у 31-летнего мужчины нашли пять гранат (РГД-5 и Ф-1), запалы к ним, и полтысячи патронов к автоматическому оружию калибра 7,62 мм и 5,45 мм, которые владелец незаконно приобрел и хранил дома, чем создавал опасность для жизни и здоровья окружающих.

Сейчас по данному факту проводятся следственные действия. В рамках начатого уголовного производства по признакам части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»), полиция устанавливает источники поступления указанных предметов в областной центр, а также других лиц, причастных к ее нелегального сбыта. Назначено проведение ряда соответствующих экспертиз.

В ближайшее время будет решаться вопрос о сообщении задержанному о подозрении в преступлении и избрании меры пресечения. Согласно санкции инкриминируемой статьи мужчине грозит до пяти лет заключения.

Напомним, как в Николаеве задержали торговца оружием, который хотел продать гранаты и ящик патронов.