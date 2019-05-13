«Даже комментировать нечего»: Губернатор Савченко пригрозил судом николаевскому нардепу Пидберезняку из-за его заявления об угрозах

Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко сказал, что намерен обратиться в суд в связи с заявлением народного депутата Украины от «Народного фронта» Вадима Пидберезняка касательно того, что Савченко ему угрожал.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как известно, ранее народный депутат Украины от «Народного фронта» Вадим Пидберезняк заявил, что глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко в ответ на его фразу с критикой областной власти пригрозил нардепу. Как утверждает нардеп, глава ОГА сказал, что «не пожалеет ничего, чтобы от меня ничего не осталось».

«Уважаемые народные депутаты Бриченко, Кремень и Пидберезняк. Тщательно посмотрел и прочитал ваши заявления. Даже комментировать нечего. Долго колебался, но принял лично для себя взвешенное решение - предоставлю возможность народному депутату Вадиму Пидберезняку опровергнуть все его безосновательные заявления и озвученную чушь, которую он распространяет в последнее время», – пишет Савченко.

Также Савченко добавил, что из-за этого заявления будет обращаться в суд.

«Как законопослушный гражданин, готовлю официальное обращение в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации по поводу всех ваших, господин Пидберезняк, высказываний в мой адрес. Установленная ​​судом истина и будет ответом на все ваши безосновательные обвинения, которые звучат в мою сторону», – ответил глава ОГА.

Помимо этого, глава Николаевской ОГА написал, что лично к Пидберезняку нет доверия на его одномандатном округе №132.

«Кроме того, хочу посоветовать уважаемому депутату Пидберезняку не обманывать руководство своей фракции в Верховной Раде не только о нашем общении вечером 21 апреля, которое, напомню, произошло публично в присутствии более 20 человек и перед видеокамерами, но и о других вещах с вашей фантазии. Не рассказывайте руководству уважаемая фракции, что вы можете победить на 132 округе, потому что у вас лично, господин Подберезняк, там доверия нет. Есть доверие к партии «Народный Фронт», а не к вам. До встречи в суде», – подытожил он.

Также напомним, что ранее народный депутат Украины Вадим Пидберезняк заявил, что нового заместителя главы Николаевской облгосадминистрации Александра Трайтли назначили для того, чтоб провести коррупционную схему с бюджетом области. По его словам, на предстоящей сессии Николаевского областного совета собираются перераспределить средства областного бюджета, некоторые статьи которого, возможно, являются незаконными.