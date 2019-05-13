Ощадбанк выдал кредиты на 22 миллиона долларов фирме, владельцы которой находятся в розыске

Ощадбанк выдал в 2016-2017 годах два кредита на сумму $22,28 миллиона для ООО Ист Оилс Украина, которое подконтрольно объявленным в розыск владельцам Агроинвестгрупп.

Это свидетельствует из материалов Шевченковского райсуда Киева, который 26 апреля предоставил следователям Службы безопасности Украины временный доступ к документам Ощадбанка, касающимся этих кредитов, передает «Новое время».

По данным СБУ, в период с октября 2018-го по январь 2019 года должностные лица ряда компаний, входящих в состав Агроинвестгруп, по указаниям двух фактических владельцев этой группы организовали незаконную схему безосновательного вывоза зерновых государственного ПАО Аграрный фонд вне установленных пунктов пропуска на временно оккупированную территорию Донбасса с целью перепродажи по значительно завышенным ценам через специально созданные ими юрлица, которые зарегистрированы на не подконтрольной Украине территории. СБУ подозревает Агроинвестгруп в финансировании терроризма.

По данным ведомства, в элеваторах предприятий Агроинвестгруп хранилось более 22 тыс. тонн зерновых Аграрного фонда общей стоимостью до 200 млн грн. В 2018 году аналогичные договоры о хранении зерновых и других культур с этими элеваторами заключали и другие государственные и частные компании. Часть соответствующего имущества тоже была незаконно вывезена на временно оккупированную территорию Донбасса.

«Основной объем присвоенного и растраченного зерна с предприятий ГК Агроинвестгруп в период 2018-2019 годов вывезено на экспорт через ООО Ист Оилс Украина и ООО Финагро на компанию-нерезидента Agri Finance SA (Швейцария)», - указано в судебных материалах.

Ощадбанк предоставил Ист Оилс Украин два кредита в ноябре 2016-го ($13,48 млн) и декабре 2017 года ($8,8 млн). По данным СБУ, поручителями по указанным договорам выступил ряд юридических и физических лиц, подконтрольных двум совладельцам Агроинвестгруп, в частности ООО Индустриальный парк Центральный и ООО Производственно-коммерческая фирма Кирос ЛТД.

Как отмечают следователи, часть кредитных средств, полученных от Ощадбанка, совладельцы Агроинвестгруп направили на организацию незаконного вывоза зерна.

В Ощадбанке подчеркнули, что кредиты ООО Ист Оилс Украина были выданы задолго до того, как владельцев Агроинвестгруп объявили в розыск.

«Заемщик прошел полную стандартную процедуру оценки, имея безупречную кредитную историю, устойчивое финансовое состояние и финансовую отчетность, подтвержденную международными аудиторами, открытые кредитные линии в ряде крупнейших банков страны, а также сотрудничал с крупнейшими международными и отечественными агротрейдерами», - цитирует заявление банка Экономическая правда.

Напомним, Аграрный фонд 1 февраля инициировал досудебное расследование о возможном хищении зерна стоимостью 200 млн грн. Сотрудников фонда 1 февраля не допустили на шесть элеваторов Агроинвестгруп, с которой ПАО имеет договор на хранение пшеницы, кукурузы и подсолнечника, а руководство компании не выходило на связь. По предварительным подсчетам, потери контрагентов от действий Агроинвестгруп составляют $120-200 млн. Иски против Агроинвестгруп подал ряд аграрных компаний, в частности, международные трейдеры Soufflet, Bunge, Quadra Commodities, а также Дельта Вилмар, Греин Экспорт, банки ТАСкомбанк и Райфайзен Банк Аваль. В апреле стало известно, что Нацполиция объявила владельца Агроинвестгруп Николая Кучеренко и его сына Виталия в розыск по подозрению в присвоении и растрате чужого имущества.