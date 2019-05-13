В Днепре неизвестные ночью взорвали банкомат

В Днепре в ночь на 13 мая в очередной раз неизвестные взорвали банкомат «Приватбанка». Инцидент произошел на улице Передовой в 03:15.

Об этом сообщает «Информатор».

В результате взрыва злоумышленникам не удалось завладеть кассетами с деньгами. Как рассказал сотрудник охранной службы, они выехали на место из-за сработавшей сигнализации. Когда охрана прибыла, то увидела, что в парикмахерской подорвали банкомат, никого поблизости уже не было. После этого по адресу приехали патрульные, взрывотехники и следственно-оперативная группа.

В результате взрыва полностью разрушен коридор парикмахерской. Взрыв был настолько сильным, что двери парикмахерской отбросило на противоположную сторону улицы, а обломки разлетелись по всей дороге.

Напомним, ранее в Харькове неизвестные подорвали банкомат.