В Николаеве суд избрал меру пересечения подозреваемому в махинациях с детским питанием директору КОПа

В Николаеве во вторник, 14 мая, суд избрал меру пресечения директору комбината общественного питания Глебу Новоторову, которого подозревают в махинациях с детским питанием в Николаеве, в виде …

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Прокурор Ольга Левицкая озвучила ходатайство следователя, в котором отмечается, что Новоторову заочно объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 367 («Служебная халатность») Уголовного кодекса Украины. Прокуратура просит применить к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 42 тысяч 40 гривен.

Она аргументировала свою позицию тем, что Глеб Новоторов не имеет место постоянного жительства в Николаеве и зарегистрирован в Киеве, поэтому может уклоняться от вызовов следствия, имеет загранпаспорт и покинуть территорию страны, что уже случалось, поэтому ему и объявлялось подозрение заочно. Также прокурор сказала, что подозреваемый может влиять на свидетелей и других фигурантов дела, совершить новое преступления.

По словам прокурора, досудебным следствием подтверждено поставку некачественного масла и сыра, которое может навредить здоровью.

– По изъятым в учебных заведениях города, на коммунальном предприятии и на предприятиям-поставщиках образцам проведено экспертизу, согласно выводам которой употребление указанной продукции детьми та посетителями этих учебных заведений может привести к негативным последствиям здоровья. Это онкологические заболевания, бесплодие, болезнь Альцгеймера, тому подобное и пищевые отравления, – сказала прокурор о выводе экспертизе от 10 апреля.

В свою очередь адвокат Новоторова акцентировал свое внимание на том, что протокол проведения экспертизы указывает, что исследования проводились на 10 по 14 января, а образцы были изъяты только в одном учебном заведении, а когда и как такой образец изъяли – в документе не указано. Другие аналогичные протоколы указывают о проверке в марте продукции, изготовленной в феврале, когда Новоторов не работал на предприятии.

Также он отрицает, что риск, что Новоторов будет скрываться, существует, поскольку он ездил заграницу только во время планового отпуска, и был «транзитом в Москве» у пожилых родственников. Он подчеркнул, что Новоторов давно уже мог скрыться от следствия, если бы захотел, и подчеркнул, что подозреваемому необходимо ухаживать за матерью в Киеве.

В итоге адвокат просил суд отклонить в полном объеме ходатайство о назначении залога, отметив, что в ином случае Новоторову придется брать кредит под проценты, поскольку он не получал последнее время зарплату, а при обыске даже изъяли у него шесть тысяч гривен, который были отложены для аренды квартиры в Николаеве.

Следователь и прокурор Глава Заводского райсуда Сергей Щербина Новоторов со своим адвокатом

После этого прокурор решила добавить, что уже рассекречены данные прослушивания телефонов, что свидетельствует, что Новоторов знал о плохом качестве не только сливочного масла, а и других продуктов.

– На мой взгляд, его циничную позицию в этом случае и о том, как его подчиненные неоднократно докладывали о его восприятии – эти данные есть. Это данные негласных следственных (розыскных) действий, а именно протоколы общения по телефону Новотворова с его подчиненными, которые докладывали о некачественной продукции, а также телефонных разговоров заведующих учебными заведениями, которые также докладывали непосредственно ему, так и его заместителю о том, что продукция некачественная, что ее нельзя есть, что она имеет невыносимый запах. И реакция директора на это – ее почти не было, – сказала прокурор.

В то же время Глеб Новоторов ответил, что все нарушения фиксировались согласно законодательству и виновники увольнялись и несли ответственность. Также он отметил, что в ряде случаев вина в плохом состоянии продуктов лежит на работниках столовых учебных заведений, которые нарушали требования хранения.

– Жалобы были, несколько раз они поступали. Во всяком случае, те, о которых я знал, то мера всегда принималась. В частности, даже технолог Романюк получила от меня распоряжение проехать по всем детсадам, проверить и обязательно поставить отметки в журнал по сырой продукции – там есть одна графа по приему для ответственных за прием, – что соответствует. Были у нас случаи, когда были звонки такие, жалобы и мы выезжали на место. Как правило, в ситуации этой разбирались и оказывались виновными именно повара пищеблоков – у нас есть протоколы, акты, выговоры, уволенные люди. Меры всегда принимались. Например, звонит заведующая и говорит: «у вас мясо гнилое», – мы выезжаем на место и оказывается, что повар с пятницы по понедельник холодильник выключила. Какое поставщик комбината имеет к этому отношение? – сказал Глеб Новоторов.

В итоге судья Заводского районного суда Николаева Сергей Щербина …

Напомним, 20 февраля полиция провела 135 обысков в Николаеве, Хмельницком и Одессе по делу о присвоении средств при поставках продуктов для питания николаевских школьников. В полиции предполагают, что махинации с продуктами могли провести, чтобы присвоить 7 миллионов гривен из бюджета. После этого, директора коммунально-производственного предприятия по питанию учебных заведений (КОП), где проводили обыски по делу о некачественном питании школьников, Глеба Новоторова с 22 февраля отстраняют от должности на время проведения служебного расследования.

Начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области полковник Александр Анохин заявил, что следственные действия в рамках уголовного производства по факту хищения денежных средств николаевскими чиновниками на поставке продуктов детям проводились еще с 2018 года, и подчеркнул, что действия полиции «были только началом».

После в полиции заявили, что в масле, которое изъяли со складов в Николаеве, доля молочных жиров составляет менее одного процента. Также ранее в Николаеве проверили качество питания в двух садах и школе – работники пищеблоков говорят, что не догадывались о качестве масла.

Также напомним, что ранее николаевская полиция заочно объявила о подозрении причастным к махинациям с детским питанием, среди которых и директор КОПа. В полиции отметили, что местонахождение подозреваемых не установлено, они не выходят на связь и не идут навстречу следствию.

При этом, директор коммунального производственного предприятия по организации питания в учебных заведениях Глеб Новоторов заявил, что находится в Украине и собирается встретиться со следователем.

Кроме этого, стало известно, что николаевский КОП повторно закупил масло у фирмы, которая фигурирует в «маргариновом скандале».