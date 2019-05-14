На Николаевщине незаконно ретранслировали тысячу телеканалов, в том числе и российские, - киберполиция

В Николаевской области сотрудники киберполиции задокументировали деятельность лиц, которые в течение длительного времени устанавливали и настраивали оборудование для незаконной ретрансляции тысячи телеканалов.

Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

В том числе транслировали и запрещенные на территории Украины российские телеканалы. Аналогичные нарушения нашли и в Донецкой и Черновицкой областях.

Кроме того, прекратили деятельность более 30 пиратских онлайн-кинотеатров. По фактам нарушения авторских прав начали 19 уголовных производств. Также в суд впервые направили дело в отношении парня, который в Кривом Роге снимал премьерные показы фильмов в кинотеатрах и продавал эти видео для распространения на пиратских сайтах. Ему грозит до двух лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что хакер из Николаева взламывал онлайн-магазины, воровал их пароли и продавал на своем сайте.