В Виннице сотня мужчин захватила завод и отбивались от полиции камнями и дымовыми шашками – 50 человек задержали

В понедельник, 13 мая, в Виннице вооруженные мужчины захватили консервный завод по адресу Дубовецкой, 29.

Об этом сообщает местное издание «Вежа».

Издание со ссылкой на очевидцев отмечает, что около 300 человек в масках ворвались на территорию предприятия, они вытеснили охрану и заняли территорию. При попытке депутатов областного совета и активистов попасть на территорию предприятия, нападавшие применили дымовые шашки, слезоточивый газ и камни.

На территории у завода разбросаны камни. По словам депутата областного совета Андрея Вигонюка, в результате столкновения есть пострадавшие от слезоточивого газа. Также, по его словам, камнями и обломками кирпича были повреждены автомобили, припаркованные у входа возле предприятия.

Как утверждают очевидцы, нападающие также находятся на окружающих с предприятием улицах.

Около полуночи 13 мая полиция сообщила, что на территорию предприятия ворвались около сотни человек. Также в полиции подтвердили факт сопротивления с применением камней и дымовых шашек.

Для пресечения противоправных действий на место происшествия прибыли дополнительные силы полиции и спецназовцы КОРДа. В результате полицейские задержали около 50 человек. Их достаили в участки полиции для установления личных данных и всех обстоятельств. Следствием будет дана правовая квалификация действиям задержанных.