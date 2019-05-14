Суд вернул паспорта экс-нардепу Крючкову, который фигурировал в расследовании о Кононенко – он улетел в Германию

Экс-владельцу компании «Энергомережа» Дмитрию Крючкову вернули заграничный паспорт и он смог вернутся в Германию, где находился до экстрадиции в Украину.

Об этом стало известно из интервью Крючкова Экономической правде.

Сообщение о получении паспорта экс-владелец «Энергомережи» получил во время интервью с журналистом ЭП в Киеве. Крючков уверяет, что экстрадиции, как такой, не было.

- Я подал заявление на возврат самостоятельно 8 марта. Есть процедура. Я под присягой подтвердил свое добровольное решение, а сторона защиты отказалась от существующего правового статуса, - сказал Крючков.

По словам фигуранта расследования о коррупции в сфере энергетики, у него также есть паспорт политического беженца.

- Это международный паспорт. Он выдан РФ, но по согласованию с европейской стороной. Просто я находился на тот момент на территории РФ. Это паспорт для перемещения между границами — я без виз пересекаю границу. Он имеет статус согласно Конвенции о правах беженца от 1958 года. Во всем мире таких паспортов примерно 1 200 штук, - заявил Крючков.

- Возвращаясь в Украину, под присягой суда Германии я отказался от прав, которые дают этот статус и паспорт. Это было требование немецкой стороны, - добавил он.

Напомним, 17 апреля Соломенский районный суд арестовал Крючкова на 45 дней с альтернативой – выйти под залог в размере 7 миллионов гривен. Крючков является фигурантом по делу о присвоении 346 миллионов гривен «Запорожьеоблэнерго», в котором более 60% акций принадлежит государству.

Весной 2018 года он был задержан в Германии по запросу Украины, однако затем был отпущен под залог, несмотря на требования НАБУ и САП о его экстрадиции. Его задержали в аэропорту «Борисполь» 15 апреля.

Ранее журналисты «Схем» обнародовали расследование, в котором утверждают, что соратник Петра Порошенко Кононенко причастен к коррупционным схемам в сфере энергетики, которыми занимался Крючков. Депутат Кононенко заявил, что подаст на журналистов в суд.