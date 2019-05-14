Полиция задержала николаевца, который на улице пытался продать гранату

В Николаеве 12 мая патрульные из роты ТОР задержали мужчину, который пытался продать гранату.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Около 14:00 в полицию сообщили, что возле одного из домов на улице Большая Морская мужчина предлагал своему знакомому купить у него боевую гранату. Патрульные прибыли на место и во время осмотра нашли у подозреваемого боевую гранату РГД-5. Мужчину немедленно задержали, на место вызвали взрывотехников и следственно-оперативную группу.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция и СБУ изъяли у николаевца пять гранат и 500 патронов. Злоумышленник пытался продать оружие с Донбасса представителям криминальных кругов.