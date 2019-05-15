На Николаевщине оштрафовали на ₴850 мать, которая избивала малолетнюю дочь ремнем

В Баштанке за избиение ремнем малолетней дочери ее мать приговорили к штрафу в 850 гривен.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Баштанского районного суда Николаевской области.

Женщина в ходе ссоры около шести раз ударила малолетнюю (до 14 лет), чем причинила своей дочери легкие телесные повреждения.

В суде обвиняемая признала свою вину в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 125 («Умышленное легкое телесное повреждение»).

Суд признал ее виновной в инкриминируемом преступлении и наказали штрафом в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, что равно 850 гривнам.

Напомним, как на Николаевщине мужчину отправили на общественные работы за избиение детей ремнем.