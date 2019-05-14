Детективы НАБУ проводят обыски в Нацгвардии – расследуют хищение 80 миллионов гривен на строительстве жилья для военных

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в Главном управлении Национальной гвардии.

Об этом со ссылкой на ведомство сообщает Цензор.НЕТ.

– Детективы НАБУ осуществляют санкционированные обыски в ходе расследования коррупционной схемы, в результате которой Главное управление Нацгвардии Украины, по версии следствия, утратило активы на 81,64 миллион гривен. Предыдущая правовая квалификация по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Обыски проводятся под процессуальным руководством прокуроров CАП, - сообщили в НАБУ.

Сообщается, что обыски осуществляют по месту работы и проживания отдельных должностных лиц Нацгвардии Украины, а также в ряде частных компаний.

В то же время, как сообщают «Украинские Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, расследование проводится по делу о о строительстве жилья для военнослужащих.

Всего, по словам источника, по данному делу проводится около 20 обысков. Сотрудники Бюро готовят подозрение бывшему командующему Нацгвардией Юрию Аллерову, добавил источник.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко уволил Аллерова с должности командующего Нацгвардией 7 мая. В 2016 году сообщалось, что на Киевщине бизнесмены и бывшие высокие чины Внутренних войск (Нацгвардии) построили коттеджи на полигоне.