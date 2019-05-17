Как николаевская «фемида» отпустила фигурантов дела о тройном убийстве в Галициново, ранее приговоренных судом к ПЖ

Недавно выяснилось, что обвиняемый в тройном убийстве в Галициново Александр Ноздренко вышел из СИЗО под залог 192 тысячи гривен, который назначила коллегия судей Корабельного райсуда в составе Елены Кутурлановой, Алексея Непши и Ларисы Селищевой. Если двое остальных фигурантов - Юрий Иванов и Богдан Буханок - смогут найти ту же сумму, то вскоре будут гулять на свободе.

Ниже вкратце приведены события того дня и судебные перипетии, которые длятся уже шесть лет.

Избили до потери сознания, а по дороге на свалку дважды добивали

Шесть лет назад, весной 2013 года, в поселке Галицыново были убиты трое парней – их тела вскоре были найдены недалеко от свалки. Как выяснилось, произошло это вследствие конфликта между двумя подвыпившими компаниями. Юрий Иванов, Богдан Буханок, Александр Ноздренко и Зоряна Панчук отдыхали на даче. В это время мимо проходили трое выпивших молодых парней, которые зашли на территорию домовладения. Хозяин начал их выгонять со двора, это услышали его друзья, которые пришли на «подмогу». Парней забили ногами и руками до потери сознания. После этого их закинули в «Москвич» и увезли на свалку.

Следствие установило, что все обвиняемые во время поездки слышали крики с просьбой их выпустить и прекратить издевательства, которые доносились из багажника авто. Перед тем, как избавиться от тел, они еще заехали к знакомому на «Николаевстройавто». Там преступники достали тела из багажника и бросили их на землю. Иванов приказал Панчук и товарищу, к которому они приехали, проверить пульс парней – один уже был мертв. На предложение о том, чтобы вызвать скорую Зоряне начал угрожать ее сожитель Иванов.

Ниже строки из первого приговора суда, подтверждающие садизм их последующих действий.

«… с целью реализации своего преступного умысла, направленного на убийство всех троих неизвестных им мужчин, действуя согласовано, проявляя исключительный цинизм, около одного часа, с перерывами для отдыха, продолжили хаотично, не распределяя между собой, кто и кому именно будет наносить телесные повреждения, умышленно наносили многочисленные удары руками и ногами по различным частям тела потерпевшим, которые лежали на земле и не оказывали сопротивления противоправному покушению на свою жизнь и здоровье. При этом обвиняемый не менее двух раз ногами с силой наступал и прыгал на теле одного из потерпевших».

Потом они тела двоих загрузили в автомобиль, а третьего положили на пол за передним пассажирским сидением. Иванов потребовал у Панчук телефон, чтобы сдать в ломбард, а за полученные с этого деньги они заправили «Москвич», на котором тела погибших уже увезли непосредственно на свалку.

Перед тем, как избавиться от трупов, Иванов снова приказал сожительнице проверить, чувствуется ли у парней пульс – у одного он еще прослушивался. В итоге они еще ударили пострадавшего камнем по голове (не менее двух раз каждый), а далее раздели всех троих, и тела вместе с одеждой выбросили в траншею.

Спустя несколько дней они решили приехать на свалку и проверить место, где сбросили трупы, чтобы в случае чего еще и засыпать тела. По дороге они увидели мешки со строительным мусором, содержимое которых высыпали на тела, а потом направились в Корабельный район.

Судебные разбирательства

Суд первой инстанции

Это дело слушается уже на протяжении шести лет в разных судах Николаева, и на протяжении всего этого времени трое обвиняемых находились под стражей.

Коллегия судей Жовтневого районного суда Николаева решением от 25 ноября 2013 года признала виновными в умышленном убийстве Ноздренко, Буханка, и Панчук приговорила мужчин к 15 годам лишения свободы, а медсестре дала два года условного срока. Такое решение, несмотря на то, что гособвинение настаивало на пожизненном заключении, суд аргументировал тем, что оба подсудимых частично свою вину признали, а девушка искренне раскаялась и содействовала следствию. Что касается Иванова, то его судили отдельно от всей компании из-за болезни, и приговорили к пожизненному заключению решением Жовтневого райсуда от 28 октября 2014 года.

Апелляция

После этого прокурор прокуратуры Николаевской области Лукьянова подала жалобу в Апелляционный суд Николаевской области, в которой просила отменить приговоры Ноздренко и Буханку и Панчук и вынести новые – пожизненный срок первым двоим, а девушке – три года лишения свободы.

Но жалобу подала не только сторона обвинения, но и один из обвиняемых, который просил переквалифицировать его действия с умышленного убийства на тяжкие телесные повреждения, которые повлекли смерть пострадавшего, и, соответственно, назначить наказание в пределах этой санкции (к слову, максимальное наказание за умышленное убийство именно по тем пунктам, в которых его обвиняли – пожизненное лишение свободы, а за нанесение тяжких телесных – 10 лет тюрьмы).

В итоге 12 мая 2014 года суд отменил приговор Жовтневого райсуда и приговорил Ноздренко и Буханка к пожизненному заключению. Что касается Панчук, то условный срок ей оставили в силе.

Иванов так же подал апелляцию на решение, которым его приговорили к ПЖ, и просил суд смягчить наказание до 15 лет лишения свободы. Аргументировал он свою позицию тем, что суд первой инстанции якобы ошибочно указал, что только один их потерпевших подавал признаки жизни на момент, когда их привезли вывезли. Помимо этого, среди оснований для уменьшения срока заключения он указал то, что дело рассматривалось без него, соответственно, у него не было возможности высказать свою версию произошедшего.

В итоге, согласно решению суда от 11 марта 2015 года, в суде второй инстанции было установлено, что Иванова удалили из зала судебных заседаний, когда, как исходит из его утверждений, неправдивые показания давала его сожительница Панчук, на что он агрессивно отреагировал. Тогда Иванов сам попросил суд покинуть заседание на время допроса, но больше он в суде не присутствовал. Собственно, это и стало основанием для того, чтобы направить уголовное производство на новое рассмотрение. В апелляционном суде свое решение объяснили тем, что обвиняемого лишили возможности дать свои пояснения по факту случившегося, тем самым «ограничили его право на защиту». В итоге это дело начал рассматривать заново Корабельный райсуд, поскольку в Жовтневом из-за количества судей не удалось собрать новую коллегию.

Кассация

10 мая 2015 года Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел в составе коллегии судей Матийка, Мищенко и Шиловой частично удовлетворила жалобу адвокатов, которые просили назначить новое рассмотрение в суде первой инстанции из-за нарушений уголовного процессуального законодательства, поскольку ранее судами был неверно установлен мотив убийства – они считают, что не было хулиганских действий, поскольку пострадавшие сами зашли на территорию частного домовладения, а также тем, что не был допрошен Иванов, поскольку это могло бы дать возможность другим обвиняемым задавать ему вопросы касательно событий того дня. Один из осужденных просил суд наказание в виде 15 лет тюрьмы. Ноздренко и Буханок утверждали, что они попали под влияние Иванова, и возражали касательно своего активного участия в убийстве молодых людей, что могло бы быть подтверждено допросом Иванова во время судебного заседания, которого так и не было по техническим причинам – в суде не смогли организовать видеоконференцию.

Высший суд счел такую позицию Жовтневого райсуда и Апелляционного суда Николаевской области, в части отказа в допросе одного из фигурантов дела, неприемлемой, чем нарушил нормы уголовного процессуального права. В результате приговоры Ноздренко и Буханку были отменены, а дело направлено на рассмотрение в Корабельный районный суд Николаева.

Новое рассмотрение в Корабельном райсуде Николаева

8 октября 2015 года коллегия судей назначила дату судебного рассмотрения на основании обвинительного акта, но спустя год, 28 сентября 2016 года суд вернул акт прокурору по ходатайству адвокатов. Причина – до того, как документ был направлен суд, обвиняемым не рассказали о возможности попросить суд присяжных, что возможно в случае, если максимальная мера наказания – пожизненное заключение.

Исправленный обвинительный акт поступил в суд 11 ноября 2016 года и через несколько дней было назначено очередное подготовительное заседание – на этот раз судить стали всех четверых фигурантов вместе.

До настоящего времени так и не удалось начать рассмотрение этого дела по сути по различными причинам – неявка адвокатов в заседание, длительное ознакомление обвиняемых и защитников с материалами дела. Как пишут коллеги с издания «Корабелов.Инфо», фигуранты, находясь в следственном изоляторе, сами отказываются выходить к следователю и прокурору, а когда и выходили, то максимально затягивали время. Адвокат Буханка объясняет такие действия своего подзащитного отсутствием высшего образования. А ознакомился со всеми необходимыми документы только Иванов, но и с ним есть сложности – неоднократная смена адвокатов, которым также требуется время, чтобы исследовать 11 томов уголовного производства.

Сторона обвинения пробовала ограничить время ознакомления, но суд отказал, как и в случае с ходатайством о назначении даты рассмотрения до того, как защитники и их подзащитные прочитают все тома дела, что предусмотрено законодательством и могло бы сократить потраченное на рассмотрение время.

Вопиющим и противоречивым во всей этой истории является то, что все трое – Ноздренко, Буханок и Иванов – содержались в СИЗО с момента применения к ним ареста. Но в 2018 году меру пресечения им изменили – назначили альтернативу в виде залога в 440 тысяч гривен (но этих определений в реестре судебных решений так и не нашлось), при том, что они совершили особо тяжкое преступления и это признают сами. Основанием для такого решения стало то, что они долго находятся в изоляторе и медленно ознакамливаются с материалами. Предполагаю, судьи Елена Кутурланова, Алексей Непша и Лариса Селищева сделали вывод, что никаких рисков больше нет, и все трое могут выйти на свободу – после того, как жестко убили троих парней, как суды первой и второй инстанции признали их виновными и вынесли приговоры. Стоит напомнить, что они избавлялись от тел убитых для того, чтобы избежать наказания вовсе. Также все трое после самого преступления пытались скрыться – сотрудники угрозыска задержали их в Джанкое, соответственно, как минимум один риск есть, который залог даже в 400 тысяч гривен не сможет гарантировать того, что они не попытаются сбежать вновь.

А в доказательство того, что эти особи еще и неадекватны, социально опасны, и ДОЛЖНЫ находиться под стражей, их поведение в суде. Например, угрозы в сторону прокурора и журналистов. А ранее в одном из заседаний и сама Панчук сказала об угрозах со стороны главных фигурантов дела.

– Дайте мне автомат, чтобы расстрелять этих журналистов! – цитирует Иванова «Корабелов.Инфо».

– Встретимся на свободе! – обратился к представителю СМИ тот же Иванов.

В сторону прокурора неоднократно также был шквал ненормативной лексики, приправленный различными угрозами.

Фото: Корабелов.Инфо Несмотря на это все, суд еще и удовлетворил ходатайство адвоката Ноздренко и уменьшил суму залога сначала до 300 тысяч гривен, а потом – до 192 тысяч гривен, но уже всем обвиняемым. По причине того, что все фигуранты слишком медленно знакомятся со всеми материалами дела.

Уже в конце апреля за Ноздренко родственники внесли соответствующую сумму, и он покинул стены следственного изолятора.

К тому же, как сообщает «Корабелов.Инфо», на самом последнем заседании, которое состоялось 14 мая, Иванов попросил ознакомиться со всеми материалами дела (при этом в наличии имеется документ, который подтверждает, что он уже это сделал) – суд это ходатайство удовлетворил. Но вот прокурору, которая просила продлить обязательства, возложенные на Ноздренко после выхода из СИЗО, отказал. Можно прийти к выводу, что тем самым коллегия дала ему индульгенцию на избежание наказания за жестокое тройное убийство. Если ранее он был обязан по первому вызову прибывать к следователю или в суд, иначе к нему была бы применена более строгая мера пресечения, то теперь – нет.

Наверное, ни для кого не будет удивлением, если после такого решения суда фото Ноздренко или следующих, за кого выплатят назначенный залог, будет длительное время висеть на сайте МВД в разделе «Лица, которые скрываются от органов власти».

Стоит ли здесь напоминать, что коллегия Корабельного почти в том же составе отпустила наркоторговцев

Судебная реформа, европейские стандарты, квалификационное оценивание судей, говорите? Ну-ну.