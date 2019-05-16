В ГФС Николаевщины настаивают, что законно списали налоговый долг фирме семьи нардепа Ливика

Нардеп Александр Ливик В Главном управлении Государственно фискальной службы Николаевской области настаивают, что решение о списании налогового долга фирме «Зеленый Гай» было законным, что подтвердили два суда.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось ранее, в теруправлении Госбюро расследований в Николаеве открыли уголовное производство по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением») по факту того, что налоговики списали ПАО «Зеленый Гай» налоговый долг как безнадежный из-за форс-мажорных обстоятельств. С декабря 2014 по январь 2015 года якобы из-за морозов «Зеленый Гай», принадлежащий жене и отцу народного депутата Украины от БПП Александра Ливика, не смог собрать предполагаемый урожай винограда, который по договору должны были поставить другой фирме. Долг ПАО «Зеленый Гай» списали на основании сертификата Торгово-промышленной платы Украины.

14 мая в ГБР заявили, что заместителю начальника Вознесенской объединенной государственной налоговой инспекции уже вручили сообщение о подозрении в преступлении. При этом в ГБР акцентировали, что подозреваемая уже признала свою вину.

В ГФС отмечают, что это списание прокуратура Николаевской области пыталась признать незаконным и отменить в Николаевском окружном административном суде. Но этот суд 9 октября 2018 года по делу №814/1020/18 принял решение об отказе в удовлетворении административного иска прокуратуры области.

На решение суда первой инстанции прокуратура Николаевской области подала жалобу в Пятый апелляционный административный суд. 20 февраля апелляционная инстанция оставила решение Николаевского окружного административного суда без изменений.

Напомним, что в Николаеве ГБР завело дело на фискалов из-за пособничества в уклонении от уплаты налогов – следствие насчитало около 75 миллионов гривен убытка.