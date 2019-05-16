Суд отпустил на свободу «пособника» подозреваемого в хищении ₴80 миллионов экс-командующего Нацгвардии

Директора строительной компании «Укрбуд Девелопмент» Олега Майбороду, которого подозревают в завладении имуществом Главного управления Национальной гвардии, освободили из-под стражи, сообщила пресс-служба компании.

Соответствующее заседание Шевченковского районного суда Киева состоялось 16 мая.

«16 мая Шевченковский суд Киева признал незаконным задержание детективами НАБУ генерального директора компании "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороды и освободил его из-под стражи», - говорится в сообщении.

В «Укрбуде» утверждают, что Майбороду двое суток удерживали под стражей и не вручали ему представление об избрании меры пресечения. В то же время адвокат директора компании Олег Татаров заявил, что Майбороду задержали якобы с нарушением статьи 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовно-процессуального кодекса. По словам адвоката, во время задержания директор «Укрбуда» не находился в статусе подозреваемого.

Отметим, что НАБУ сообщило трем лицам о подозрении в завладении имуществом Главного управления Нацгвардии на 81,64 млн. В частности речь идет о бывшего командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова, генерального директора компании-застройщика Олега Майбороду и оценщика Алису Грищук, которых задержали 14 мая по подозрению в многомиллионных махинациях относительно собственности Нацгвардии.