В Николаеве двое мужчин и женщина избили и ограбили прохожего, чтобы купить себе выпивку

В Николаеве полиция задержала двух мужчин и женщину, которые ограбили мужчину, а украденные деньги потратили на алкоголь.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В ночь на 10 мая в полицию обратился 46-летний житель Корабельного района. Он рассказал, что на улице Металлургов на него напали двое неизвестных мужчин и женщина.

Преступники сбили пострадавшего с ног, нанесли ему телесные повреждения, а затем отобрали мобильный телефон и сумку с деньгами и документами. Также пострадавший добавил, что, перед тем, как уйти, сообщница нападающих еще и сняла с его пальца золотое кольцо.

Оперативники Корабельного отдела полиции установили местонахождение всех трех причастных к преступлению лиц. Ими оказались двое мужчин 28-ми и 23-х годов и 28-летняя женщина, все местные жители.

За имеющиеся в сумке потерпевшего 650 гривен, а также вырученные от продажи кольца деньги сообщники приобрели спиртное. Документы пострадавшего они сожгли. У женщины полицейские изъяли мобильный телефон пострадавшего. Сейчас продолжается досудебное следствие.

По согласованию с прокуратурой следователи сообщили задержанным о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 186 Уголовного кодекса Украины («Грабеж»). Решается вопрос об избрании для подозреваемых меры пресечения. Согласно санкции инкриминируемой статьи им грозит от четырех до шести лет лишения свободы.

Напомним, как на Николаевщине школьники задержали рецидивиста, который отобрал телефон у пенсионерки.