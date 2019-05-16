Возле весового комплекса на Николаевщине полиция задержала «активистов» из Одессы, которые уже участвовали в «разборках» на ГВК

На въезде в Николаев возле габаритно-весового комплекса 16 мая полиция задержала, двух одесситов, которые представились членами общественной организации и интересовались работой комплекса.

Об этом сообщают «Новости-N».

Одесситы приехали на двух автомобилях: «BMW» с номерными знаками Автономной республики Крым и «Toyota Camry» с регистрацией в Одесской области. Издание пишет, что двое мужчин попытались начать «руководить» работой весового комплекса, что впоследствии подтвердил водитель самосвала «КамАЗ».

На место происшествия вызвали полицию. Прибывшие полицейские обнаружили травматический пистолет с полной обоймой патронов, а техпаспорт на «BMW» оказался с признаками подделки – затерт VIN-код автомобиля, а номера на кузове авто оказались уничтожены механическим путем.

Один из задержанных, которому принадлежал пистолет, назвался представителем общественной организации «Украинский транспортный союз». Одессит Бойко заявил полицейским за «хорошие дороги» и «против перегрузов».

Обоих одесситов доставили в Центральный отдел полиции, где продолжатся выяснения всех обстоятельств.

Напомним, как в апреле толпа неизвестных в масках расстреляла инспекторов «Укртрансбезопасности» и представителей организации «Украинский транспортный союз», которые находились на посту у села Дачное (Одесская область) на Киевской трассе.