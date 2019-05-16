Николаевская полиция оштрафовала водителя грузовика, выбросившего строительный мусор в неположенном месте

В Николаеве участковые офицеры полиции составили административный протокол на водителя грузовика «Зил», который выгрузил строительный мусор в неустановленном для этого месте.

Об этом сообщили в управлении превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Водителя обнаружили в ходе отработки микрорайона Широкая Балка. Протокол направили на рассмотрение административной комиссии. Теперь водителю грозит штраф от 340 до 1360 гривен.

В полиции напомнили, что в соответствии с Правилами благоустройства, санитарного содержания территорий, обеспечения чистоты и порядка в Николаеве, запрещено вывозить и сваливать мусор, строительные, хозяйственные, бытовые, пищевые отходы, отходы производства, траву, листья, ветки, снег в неустановленных для этого местах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве пустырь в Широкой Балке превратили в несанкционированную свалку мусора и скелетов животных.