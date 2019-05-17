Две жительницы Николаева отдали более ₴240 тысяч мошенникам за «спасение» родственников после ДТП

В Николаеве двое местных жительниц отдали мошенникам деньги на сумму более 240 тысяч гривен, за якобы помощь их родственникам избежать ответственности после автоаварий.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области

15 мая в Ингульский отдел полиции обратилась местная жительница с сообщением о том, что она стала жертвой мошеннических действий. По словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции. Неизвестный сообщил, что якобы ее дочь находится в отделении полиции за совершение дорожно-транспортного происшествия, и нужно заплатить определенную сумму денег, иначе она будет привлечена к уголовной ответственности.

Женщина согласилась на все условия и отдала мошенникам 23 тысяч гривен. Только после этого заявитель позвонила дочери и узнала, что с ней все в порядке.

В тот же день аферисты таким же образом обманули жительницу Корабельного района. Женщина за спасение сына от уголовной ответственности отдали мошенникам более чем семь тысяч долларов США и 32 тысячи гривен.

Следователями отделениями подразделений полиции начаты уголовные производства по признакам части 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до трех лет. Продолжаются следственные действия.

Напомним, как в Николаеве задержали телефонного мошенника, которому пенсионерка отдала 900 тысяч гривен за «спасение» дочери.