Жительнице Николаевщины даль семь лет тюрьмы за то, что порезала ножом спящую женщину, которую застала в квартире сожителя

Жительницу Южноукраинска, которая застала в квартире сожителя спящую женщину и напала на нее с ножом, приговорили к семи годам тюрьмы.

Об этом сообщили в Первомайском отделе прокуратуры Николаевской области.

Во время судебного разбирательства установлено, что 2 июля 2017 года обвиняемая зашла в квартиру своего сожителя. В одной из комнат она заметила женщину, которая спала. Именно в этот момент в злоумышленницы на почве ревности возник умысел, направленный на противоправное причинение смерти потерпевшей.

Обвиняемая кухонным ножом нанесла женщине многочисленные ранения в области грудной клетки и других частей тела. Пострадавшая была доставлена ​​в реанимационное отделение больницы, где в результате своевременно оказанной медицинской помощи ее спасли

Действия злоумышленницы квалифицированы по части 2 статьи 15, части 1 статьи 115 Уголвоного кодекса Украины, как законченное покушение на умышленное убийство, то есть законченное покушение на умышленное противоправное причинение смерти другому человеку.

Коллегией из трех судей признала 33-летнюю женщину виновной в инкриминируемом уголовном правонарушении и назначила ей наказание в виде семи лет лишения свободы.

Напомним, как в Харькове подросток жестоко убил 14-летнюю девочку, с которой он встречался.