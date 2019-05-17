Суд арестовал с залогом ₴4,8 миллиона экс-главу Нацгвардии, подозреваемого в хищении ₴80 миллионов

Экс-руководителя Нацгвардии Юрия Аллерова, которого НАБУ подозревает в завладении имуществом Нацгвардии, отправили под стражу на два месяца с правом залога в 4,8 миллиона гривен ($182 тыс.).

Об этом сообщает «Громадське».

Такую меру пресечения избрал Соломенский суд Киева 17 мая, передает корреспондент Громадского. Отметим, что прокуроры САП просили сумму залога в 11 млн гривен ($417 тыс.). Адвокаты Аллерова отмечали, что подозрение необоснованно, а их подзащитный не получал выгоды.

Однако прокуроры САП заявили, что выгоду получила дочь, которая сейчас проживает в РФ. Сам Аллеров говорит, что дело политически мотивировано.

«Змови ніколи не було. Це політичне та фінансове замовлення кіл, які зараз керують НАБУ» — екс-керівник Нацгвардії про підозру, яку йому висунули детективи pic.twitter.com/2uohfBttg9 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 17 мая 2019 г.

Напомним, ранее НАБУ сообщило трем лицам о подозрении в завладении имуществом Главного управления Нацгвардии на 81,64 млн. В частности речь идет о бывшего командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова, генерального директора компании-застройщика Олега Майбороду и оценщика Алису Грищук, которых задержали 14 мая по подозрению в многомиллионных махинациях относительно собственности Нацгвардии.