В Одессе разоблачили деятельность наркокартеля, распространяющего кокаин в центре и на западе Украины

Работники Департамента внутренней безопасности Нацполиции разоблачили в Одессе деятельность преступной группы, которая сбывала кокаин и задержали её главных фигурантов. Выяснилось, что наркотовар дилеры распространяли в центре и на западе Украины.

Об этом сообщают в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

В январе Одесское управление Департамента внутренней безопасности НПУ получило оперативную информацию о деятельности на территории Одессы группы лиц, которая занимается сбытом особо опасного наркотического средства - кокаина.

В ходе проверки правоохранители установили, что к криминальному бизнесу причастны не только одесситы, но и жители других регионов Украины.

По материалам внутренней безопасности НПУ следственное управление ГУНП в Одесской области, под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области, начало уголовное производство по части 2 статьи 307 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») Уголовного кодекса Украины.

Организатором преступной группировки оказался 42-летний уроженец Закарпатской области, который сейчас живет в Одессе. Он координировал действия участников группы, занимался доставкой наркотовара и отвечал за его хранение. Его ближайшие сообщники, которые непосредственно сбывали кокаин клиентам - тоже жители Одессы, 43 и 50 лет.

При дальнейшем документировании правоохранители установили еще два десятка причастных к наркокартелю лиц, проживающих в Киеве и Закарпатской области. Оперативники установили, что канал поступления наркотиков был налажен через западную границу Украины. А уже из Ужгорода - перемещался в Киев, Львов и Одессу. За один грамм продукта клиенты платили дилерам 100-150 долларов США.

Работники внутренней безопасности НПУ провели оперативные закупки кокаина на сумму более 100 тысяч гривен. В ходе спецоперации было проведено 16 обысков на территории Одессы, Киева и Закарпатской области по месту жительства фигурантов группы и в их автомобилях.

В итоге правоохранители изъяли большое количество наличности, полученную от преступной прибыли: 13 тысяч долларов, 12 тысяч евро, 14 тысяч 500 гривен, ювелирные украшения, более 4 тысяч фальшивых долларов. А также разного рода оружие, патроны, взрывчатые устройства и вещества, 2 автомобиля BMW X5, TOYOTA RAV-4 - «двойник», оргтехнику и мобильные телефоны, фальшивые и настоящие документы, а также кокаин.

Лидеру наркогруппировки и двум его ближайшим сообщникам уже объявили о подозрении по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. В суд подали ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Дилерам грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что на Одесчине задержали украинцев, которые переправляли из РФ в Украину героин.