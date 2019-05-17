Жительница Николаевщины убила топором своего сожителя и пыталась переложить вину на соседа

В Доманевском районе Николаевщины задержали 46-летнюю неоднократно судимую женщину, которая подозревается в убийстве своего сожителя.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Труп 46-летнего мужчины с признаками избиения нашли у забора его дома. При осмотре на теле погибшего обнаружили многочисленные травмы туловища. Как в дальнейшем выяснилось, несовместимые с жизнью телесные повреждения мужчине нанесла его сожительница.

«Женщина сначала пыталась запутать следствие и дала ложные показания, утверждая, что к избиению мужчины может быть причастен ее сосед. Но факты, которыми владели оперативники и следователи, указывали на обратное. Полиция получила достаточные доказательства причастности гражданки к преступлению. Тогда злоумышленница призналась, что во время нетрезвой ссоры нанесла сожителю несколько ударов по туловищу обухом топора. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, у пострадавшего были многочисленные переломы ребер и разрыв внутренних органов», - пояснили в полиции.

Подозреваемой грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Напомним, что ранее на Николаевщине убили фермера и его жену.