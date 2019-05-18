Французского врача-анестезиолога подозревают в причастности к смерти девяти пациентов

Французского врача-анестезиолога Фредерика Пешье обвинили в отравлении еще 17 пациентов. Таким образом, теперь якобы на его счету 24 отравления и девять смертей.

Об этом сообщает «Лига.net».

Больные в возрасте от четырех до 80 лет скончались во время операций под общей анестезией.

Следствие подозревает, что 47-летний Пешье мог специально менять концентрации веществ при работе своих коллег в операционной, чтобы затем, когда возникает критическая ситуация, демонстрировать «талант» реаниматора. Прокуроры считают, что Пешье «находился в открытом конфликте с коллегами». Он отрицает все обвинения. Если вину докажут, ему грозит срок заключения вплоть до пожизненного.

- Каким бы ни был результат, моя карьера окончена. Никто не будет доверять доктору, которого назвали отравителем... Моя семья распалась, я боюсь за своих детей, - заявил он.

Первые случаи отравления были зафиксированы в мае 2017 года. Действия Пешье расследовали и лишили его возможности заниматься медпрактикой. Адвокат анестезиолога заявил, что ничего не доказано:

- Есть вероятность, что он совершил отравления, но это лишь гипотеза, - сказал адвокат.

Напомним, что в США арестовали медбрата, подозреваемого в изнасиловании женщины, 10 лет находящейся в коме.