В Николаеве задержали четырех воров, сливавших топливо с тепловоза – двое из них железнодорожники

В ночь на 17 мая на перегоне Николаев – Мешково работники военизированной охраны задержали четырех злоумышленников, которые сливали с тепловоза топливо.

Об этом сообщили в пресс-центре «Одесской железной дороги».

Среди задержанных двое железнодорожников. На момент задержания рядом с местом происшествия в автомобиле «УАЗ» в емкостях находилось 1,5 тонны топлива. Кроме того, изъяли специально приспособленные для откачки топлива насос и шланги.

«Во время задержания воры активно оказывали физическое сопротивление и пытались скрыться. Однако на место преступления оперативно прибыли правоохранители для задержания и дальнейшего расследования», - сообщили в ведомстве.

Николаевец Денис Жело на своей странице в Facebook сообщает, что задержанными являются машинист, его помощник, водитель автомобиля «УАЗ» и Юрий Лобанов по прозвищу «Лобзик», которого Жело относит к криминальным кругам.

Жело утверждает, что Лобанов с сообщниками начали угрожать и применять физическую силу в отношении сотрудников ВОХРа, пытаясь угнать с места преступления автомобиль «УАЗ». Сотрудники полиции по горячим следам перехватили машину, в которой пытался скрыться Лобанов. Её и «УАЗ» с 1,5 кубометрами ворованного дизельного топлива доставили в Ингульский отдел полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве задержали ОПГ по краже топлива и грузов с поездов, в которой состояли и сотрудники «Укрзалізниці».