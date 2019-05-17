Европол ликвидировал сеть киберпреступников, похитивших $100 миллионов

Европол ликвидировал сеть киберпреступников, которые украли около $100 млн у более чем 41 000 лиц и компаний.

Об этом сообщается на сайте службы.

По данным правоохранителей, преступники распространяли вредоносное ПО - GozNym, с помощью которого получали доступ к банковским счетам.

Мошенники перехватывли пароли для входа в банковскую систему, заходили на банковские счета жертв, крали деньги и отмывали их через подконтрольные им банковские счета.

Часть подозреваемых уже предстала перед судом в Украине, Молдове, Грузии и США.

Кроме этого, лидеру сети киберпреступников грозит суд в Грузии, еще одного члена группы экстрадировали в США из Болгарии, другому подозреваемому грозит судовой процесс в Молдове.

Также в деле фигурирует сеть Avalanche, которая обслуживала более чем 200 киберпреступников с 20 компаний, включая GozNym.

Администратор Avalanche жил в Полтаве, его квартиру обыскали в ноябре 2016 года во время операции под руководством Германии с целью изъятия серверов сети и другой инфраструктуры. Подозреваемый был задержан и находится под следствием.

Напомним, неизвестные хакеры украли 40 миллионов долларов в биткоинах у криптобиржи.