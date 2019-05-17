Задержанный на взятке следователь из Березанки требовал деньги от матери подозреваемого в даче взятки полицейскому – его арестовали с залогом

Иван Мадай Заводский районный суд Николаева в пятницу, 17 мая, арестовал с возможностью внесения залога в 250 тысяч гривен старшого следователя Березанского отдела полиции Ивана Мадая, которого задержали при получении взятки.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 16 мая военная прокуратура, следователи Госбюро расследований и сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции задержали в Южном Одесской области следователя отделения полиции Березанского отделения Очаковского отдела полиции на взятке в 26 тысяч гривен. Ему вменяют совершение уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 369-2 УК Украины («Злоупотребление влиянием»).

В суде прокурор военной прокуратуры Александр Липецкий озвучено ходатайство в котором указано, что Мадай требовал деньги от Виктории Гречки – матери жителя Южного Терлецкого, который подозревается в даче взятки полицейским.

Терлецкого 8 марта в Коблево остановили сотрудники полиции и тот начал предлагать им взятку в размере 500 долларов. По этому факту открыли относительно Терлецкого уголовное производство по части 1 статьи 399 Уголовного кодекса Украины («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»). Именно это производство начал расследовать следователь Иван Мадай.

13 марта следователь получил разрешение суда на задержание Терлецкого и доставки его в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Позже он позвонил матери подозреваемого и предложил ей встречу в Южном. При личном общении он набрал на телефоне число 600, отметив, что за эту сумму в долларах США повлияет на прокурора и суд, чтобы Терлецкого не отправляли под стражу, а избрали самую легкую меру пресечения в виде личного обязательства. Также он обещал, что в дальнейшем можно подписать с прокурором соглашение о признании виновности и в приговоре будет наказание в виде штрафа.

Прокурор Александр Липецкий Глава Заводского райсуда Сергей Щербина Адвокат Владимир Верцюх

В дальнейшем он прислал ей фото утвержденного с прокурором Маковецким ходатайства об избрании Терлецкому меры пресечения в виде личного обязательства, подтвердив возможность повлиять на прокурора. Он также сообщил, что уже нужно за его услуги заплатить тысячу долларов. При следующей встрече она передала следователю Мадаю указанную сумму денег и в этот момент его задержали.

Также в суде прокурор и следователь Госбюро расследований подчеркнули, что при задержании Мадай пытался стереть с рук следы люминесцентной краски, которую нанесли на деньги, а в кабинете у него обнаружили указанное выше ходатайство об избрании Терлецкому личного обязательства, хотя он не выполнил предыдущее решение о его задержании и доставке в суд для избрание меры пресечение в виде ареста.

Прокурор просил применить к подзащитному меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 499 тысяч 360 гривен, аргументируя это тем, что при более мягкой мере пресечения Мадай может скрываться от следствия, влиять на заявителя, свидетелей, скрывать или уничтожить доказательства, а также что как сотрудник полиции имеет навыки, которые может использовать для вышеперечисленного влияния.

Сам Мадай признал свою вину и с установленными обстоятельствами. Но он не согласен с квалификацией преступления.

С такой же позицией выступил и его адвокат Владимир Верцюх, который сказал, что из-за коллизии в законе всех обвиняемых по статье 369-2 УК («Злоупотребление влиянием») всех оправдывают. Он сказал, что действия его подзащитного нужно квалифицировать по части 190 УК («Мошенничество»), поэтому это подозрение считает необоснованным.

Адвокат считает, что озвученные прокурором риски носят декларативный характер и ничем не подтверждаются. Верцюх также отметил, что сумма залога в почти 500 тысяч гривен непомерна для его клиента, и он или его родственники могут собрать залог только в пределах 50-70 тысяч гривен.

Защитник просил суд избрать меру пресечения, которая не связанная с содержанием под стражей.

В итоге следственный судья Сергей Щербина частично удовлетворил ходатайство, отправив подозреваемого Ивана Мадая под стражу с возможностью внесения залога в 250 тысяч гривен.