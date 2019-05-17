На Днепропетровщине неизвестные подорвали банкомат и похитили деньги

Под Днепром неизвестные взорвали банкомат «Приватбанка» в магазине «Світанок» и унесли с собой кассеты с деньгами. Инцидент произошел около 02:00, 16 мая, в селе Подгородном на улице Партизанской.

Об этом сообщает «Информатор».

Известно, что происшествие обошлось без пострадавших. А магазин, где был вмонтирован банкомат, работает круглосуточно. Сотрудники магазина не стали обсуждать случившееся.

Какую сумму похитили из банкомата, пока неизвестно. После взрыва в магазине разбиты окна, повреждены витрины и потолок.

На месте ЧП работали следователи, а также сотрудники охранных фирм. Они осматривают место происшествия. В деталях случившегося будут разбираться правоохранители.

Напомним, 13 мая в Днепре неизвестные ночью взорвали банкомат.