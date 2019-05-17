В Одессе СБУ задержала таможенника, торговавшего информацией из базы данных ГФС

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Государственного инспектора Одесской таможни уличили в торговле информацией из базы данных Государственной фискальной службы Инспектор-2006.

Об этом сообщили в СБУ.

Он вместе с двумя жителями Винницы наладил механизм получения взяток за передачу заинтересованным лицам сведений о пересечении государственной границы транспортными средствами с иностранной регистрацией, а также персональные данные их водителей.

В частности, сотрудники спецслужбы задокументировали несколько случаев передачи служебной информации на общую сумму в 30 тысяч гривен.

На данное время, как инспектор таможни, так и привлеченные им в качестве посредников лица задержаны.

Напомним, ранее контрразведка СБУ задержала замначальника Воздушных сил ВСУ за распространение секретных данных.

Роман Свиридов

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