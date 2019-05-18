В РФ у полковника ФСБ, подозреваемого во взяточничестве, изъяли 12 миллиардов рублей – эту сумму называют «рекордной»

В России в рамках дела в отношении начальника отдела управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей (примерно 185 миллионов долларов – ПН).

Об этом сообщает издание «Росбалт» со ссылкой на свои источники.

«Рекорд по изъятию наличности у силовиков оказался побит», - пишет СМИ.

Эта сумма на три миллиарда больше, чем обнаруженная у бывшего сотрудника МВД РФ Дмитрия Захарченко во время обысков. Оперативники подозревают, что контрразведчик с двумя бывшими коллегами оказывал помощь как минимум трем банкам. Как рассказал собеседник агентства в спецслужбах, при обыске в рамках «дела Черкалина» на трех квартирах была обнаружена и изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.

- Мы подозреваем, что эти деньги были получены за общее покровительство от представителей коммерческих структур, в первую очередь – от руководителей банков, - отметил источник.

По его версии, сейчас в оперативных материалах фигурируют три банка, которые могли платить крупные суммы, в том числе – «Траст» (в марте 2018 года попал под санацию) и «Югра» (летом 2017 года отозвана лицензия).

Однако официальная сумма взяток, которая фигурирует в деле, пока значительно меньше. По версии следствия, Черкалин с октября 2013 года по февраль 2015 года получил через посредника от предпринимателя Назарова $850 тысяч «за совершение действия и бездействия в пользу взяткодателя и коммерческой структуры, а также за общее покровительство». Уголовное дело в отношении начальника отдела управления «К» было открыто по заявлению Назарова 23 апреля 2019 года. Через два дня он был задержан сотрудниками ФСБ РФ, а потом арестован.

Напомним, что ранее депутата Черкасского облсовета задержали по подозрению в вымогательстве 140 тысяч долларов взятки.