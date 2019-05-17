Руководителю николаевской фирмы, занимающейся добычей песка, вменили нанесение 23 миллионов гривен ущерба

В Николаеве руководителя частного предприятия подозревают в нанесении государству ущерба на 23 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Ему 17 мая сообщили о подозрении по части 2 статьи 364-1 («Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права, повлекшее тяжкие последствия»), части 2 статьи 240 («Незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения») и 254 («Бесхозяйственное использование земель) Уголовного кодекса Украины.

«Предприниматель самовольно занял земельные участки общей площадью 8 гектаров, расположенные в пределах Кирьяковского сельского совета Николаевского района и принадлежащие государству и физическим лицам. Не изменив их целевое назначение, он снял плодородный слой почвы без специального разрешения и совершил добычу недр – 315 тысяч тонн песка, нанеся ущерб государству в размере более 23 миллионов гривен», - сообщили в прокуратуре.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада дала преференции для добычи урана – это коснется Николаевщины и фирмы, которую связывали с Аваковым.