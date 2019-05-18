На Кировоградщине полиция накрыла преступную «сходку», организованную криминальным авторитетом

На Кировоградщине полицейские задержали «сходку» представителей преступных организаций, организованную криминальным авторитетом по прозвищу «Футболист».

Об этом сообщает первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

«Преступный авторитет Кировоградщины по кличке «Футболист» сегодня решил провести сбор-«совещание» своего актива почему то в Бобринце Кировоградской области. На повестке дня сборища стоял один вопрос - как жить дальше. Но полицейские уголовной полиции Кировоградщины зашли на «совещание», пересчитали этих «быков» и поставили на соответствующий учет», - написал Аброськин.