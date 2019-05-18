На Кировоградщине полиция накрыла преступную «сходку», организованную криминальным авторитетом

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На Кировоградщине полицейские задержали «сходку» представителей преступных организаций, организованную криминальным авторитетом по прозвищу «Футболист».

Об этом сообщает первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

«Преступный авторитет Кировоградщины по кличке «Футболист» сегодня решил провести сбор-«совещание» своего актива почему то в Бобринце Кировоградской области. На повестке дня сборища стоял один вопрос - как жить дальше. Но полицейские уголовной полиции Кировоградщины зашли на «совещание», пересчитали этих «быков» и поставили на соответствующий учет», - написал Аброськин.

Напомним, киевская полиция накрыла «сходку» криминальных авторитетов, которую возглавлял «вор в законе» Лаша Сван.

Роман Свиридов

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