В Киеве пьяный нацгвардие «заминировал» зал игровых автоматов, а после пытался разбить телефон и съесть SIM-карту

В Киеве 17 мая возле станции метро «Нивки» изрядно выпивший мужчина позвонил на линию экстренных служб и сообщил о минировании зала с игровыми автоматами «Лото золото».

Об этом сообщает «Информатор».

Полицейским удалось оперативно задержать злоумышленника. При задержании он вел себя неадекватно, пытался разбить свой телефон и съесть сим-карту. ЧП произошло около 21:50.

По предварительным данным, мужчина употреблял спиртные напитки и отдыхал в игорном заведении «Лото золото». После чего он позвонил на линию экстренных служб и сообщил о минировании зала с игровыми автоматами. Прибывшему на вызов экипажу патрульной полиции удалось задержать мужчину неподалеку от самого зала. Во время общения с правоохранителями, мужчина пытался съесть сим-карту, с которой он звонил копам. Правоохранителям не оставалось другого выбора, кроме как заковать неадекватного мужчину в наручники.

Правоохранителям удалось установить, что мужчина родом из Одессы и служит в Нацгвардии Украины. Его увезли в отделение полиции для дачи показаний. Специалисты взрывотехнической службы проверили зал игровых автоматов и не обнаружили в помещении взрывоопасных предметов. На месте работал экипаж патрульной полиции, "скорая", следственно-оперативная группа, взрывотехническая служба и спасатели ГосЧС. Детали происшествия и степень вины сообщившего о минировании мужчины установит следствие.

Напомним, в Одесский аэропорт из-за сообщения о «минировании» экстренно сел самолет Киев-Египет.